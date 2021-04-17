Українець із російським паспортом отримав п’ять років умовно за сприяння РФ в окупації Криму

Обвинувачений належав до лав громадської організації «Автоканал Севастополя», яка спостерігала за проукраїнськими громадянами та українськими військовослужбовцями і передавала дані про них представникам Росії

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Члена громадської організації «Автоканал Севастополя» визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, які замінили на три роки іспитового терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Голосіївського районного суду Києва від 14 квітня.

У березні 2014 року обвинувачений вступи до лав громадської організації «Автоканал Севастополя», яка спостерігала за проукраїнськими громадянами та українськими військовослужбовцями і передавала дані про них представникам Росії. Сам же обвинувачений сприяв діяльності незаконних блокпостів представників «Самооборони Севастополя», зокрема, забезпечував їх медикаментами та продуктами харчування. При цьому метою діяльності вказаних блокпостів було перешкоджання пересуванню представників української влади, щоб не допустити їх протидіяти окупації та анексії півострова Крим Російською Федерацією.

У середині вересня 2014 року обвинувачений з іншими членами «Автоканалу Севастополя» охороняв виборчі дільниці, на яких відбувалося так зване голосування до «Державної ради Республіки Крим».

Щоб уникнути реального терміну, обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку у підсумку затвердив суд.

Крім цього, його звільнили з-під варти (два місяці просидів у Херсонському слідчому ізоляторі) і повернули низку речей. Серед них паспорт громадянина Російської Федерації, виданий 15 травня 2020 року, який належить обвинуваченому, сім флеш-накопичувачів, ноутбук і мобільний телефон.

Також з обвинуваченого стягнули 15 тис. грн витрат на проведення експертиз.

Нагадаємо, що у 2014 році Росія анексувала в України Крим. Спочатку на півострові з’явилися «зелені чоловічки» (кадрові російські військові). Згодом, порушуючи українське та міжнародне законодавство, Росія провела так званий «референдум» щодо статусу Криму.

Україна, Європейський Союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на цьому «референдумі». Нині окупаційна влада на півострові переслідує, затримує та незаконно судить українських та кримськотатарських активістів, порушує права людини.