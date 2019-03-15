Папа Римський та Трамп відреагували на теракт у мечетях Нової Зеландії



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Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався 15 березня

«Безглуздий акт насильства», так назвали теракт у Новій Зеландії американський президент і Папа Римський

Світові лідери продовжують висловлювати співчуття і засуджувати напад на мечеті у Новій Зеландії. До них приєдналися президент США Дональд Трамп та Папа Римський Франциск. Про це повідомляє AP.

Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття народу Нової Зеландії у твіті.

«Я висловлюю найщиріші співчуття і найкращі побажання народу Нової Зеландії після жахливої бійні у мечетях. 49 невинних людей так безглуздо загинули, а багато хто отримав серйозні поранення. США підтримують Нову Зеландію з усім, що ми можемо зробити. Боже, благослови всіх!» - зазначив Трамп у Twitter.

Папа Франциск також засудив «безглуздий акт насильства».

У телеграмі зі співчуттями, направленої Ватиканом від імені Папи Франциска, йдеться, що він «глибоко засмучений, дізнавшись про поранення і загибель людей», викликаних «безглуздими актами насильства» в Крайстчерчі. Він запевнив усіх новозеландців, і, зокрема, мусульманську громаду, у своїй «щирій солідарності».

Королева Єлизавета II, яка є главою держави у Новій Зеландії, заявила у посланні до країни, що вона «глибоко засмучена жахливими подіями в Крайстчерчі» і висловила співчуття родинам та друзям жертв. «У цей трагічний час мої думки і молитви з усіма новозеландцями», - зазначила вона в своєму посланні.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter, що сприйняв новини про напад «з жахом і глибоким сумом».

«Європейський Союз завжди буде підтримувати Нову Зеландію і протистояти тим, хто мерзенно хоче знищити наш суспільний устрій і наш спосіб життя», - написав він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ці напади «нахабним актом терору». Його адміністрація заявила у Twitter, що Ізраїль оплакує вбивство невинних віруючих, засуджує напад і передає свої співчуття сім'ям загиблих.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловив співчуття своєї країні тим, хто втратив близьких, заявивши, що «якщо людей вбивають виключно через їхню релігію, то це напад на всіх нас».

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив «боягузливу терористичну атаку» і висловив свої співчуття, як і інші світові лідери.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався 15 березня.

Як відомо, стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні. За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

До слова, Азія засудила теракт у Новій Зеландії, вказавши на «антимусульманський вірус» і «фашизм».