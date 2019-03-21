Теракт в Новій Зеландії: системи Facebook прийняли трансляцію розстрілу у мечеті за відеогру



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Трансляція теракту велася онлайн у Facebook

Автоматична система соцмережі не спрацювала на онлайн-трансляцію теракту і не змогла оперативно заблокувати відео

Автоматична система розпізнавання небажаного контенту соцмережі Facebook не змогла розпізнати й оперативно заблокувати трансляцію теракту в мечетях міста Крайстчерч. Про це в четвер, 21 березня, повідомило агентство AP з посиланням на керівництво Facebook.

«Поява відеотрансляції не викликала спрацювання автоматичної системи розпізнавання (небажаного контенту)», - наводить агентство слова віце-президента Facebook Гая Розена.

Відзначається, що системи штучного інтелекту навчаються на дуже великих обсягах різного контенту. Але так як відеозаписи реальних подій зі стріляниною рідко потрапляють у соцмережі, Facebook не зміг автоматично визначити зміст трансляції та одразу заблокувати її.

Розен також додав, що системі не вдалося відрізнити кадри насильства від трансляції відеоігри.

Внаслідок того, що запис атаки на мечеті був заблокований з великим запізненням, він дуже швидко поширився в Інтернеті. За даними Facebook, за добу після трагедії було видалено понад 1,5 млн розміщених у соцмережі відеозаписів з кадрами теракту в Крайстчерчі. Також адміністрація соцмережі оперативно заблокувала в Facebook та Instagram акаунти чоловіка, який влаштував стрілянину.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.