Теракт у Новій Зеландії: росіяни вже знайшли «український слід»



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Брентон Таррант скоїв напад на мечеть у Новій Зеландії

Російська пропаганда запустила інформацію про «зв’язки» австралійського терориста з Україною

Російська організація «Вірне козацтво» вже заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, можуть нібито бути пов'язані з Україною.

Як повідомив «отаман козацтва» Олексій Селіванов, терорист входив до тієї ж організації, у якій перебувають двоє найманців, що «відзначилися на Донбасі», передають пропагандистські російські ЗМІ.

«У грудні 2018 року «Вірне козацтво» вже публікувало інформацію, отриману нами від австралійських нащадків білоемігрантів, про Етана Тіллінга і Джареда Беннета, які брали участь в операції Збройних сил на Донбасі у складі «Грузинського легіону», — сказав він.

За словами отамана, Брентон Таррант є «членом тієї самої неонацистської організації, що й Беннет з Тіллінгом».

Селіванов також згадав про так званого лідера «козачої громади Австралії» Симеона Бойкова про те, що «козаки звертали увагу влади на найманців, пов'язаних із українськими націоналістами».

«Ми давно зверталися в різні поліцейські структури з проханням звернути увагу на зв'язки австралійських неонацистів з українськими, але вони не реагували, — сказав Бойков. — Учасники каральної операції на Донбасі можуть мати зв'язки з терористами по всьому світу».

У Telegram-каналі проросійської Daily War також вказали на український слід: «Свою зброю він розписав іменами своїх кумирів і фактами з історії, важливими з його нацистської точки зору. Ще він не забув про патч із «чорним сонцем», який так любить український «Азов».

Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.

Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Джерело: Обозреватель