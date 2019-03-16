Теракт у Новій Зеландії: обвинувачений у стрілянині постав перед судом



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Прем'єр-міністерка Нової Зеландії обіцяє змінити закони щодо володіння зброєю

Чоловіка, внаслідок нападу якого загинули 49 людей, обвинувачують вбивстві

Головним підозрюваним у справі про збройний напад на мечеті новозеландського міста Крайстчерч, що забрав життя 49 осіб, є 28-річний австралієць Брентон Таррант. У суботу, 16 березня, в окружному суді міста Крайстчерч відбулося перше слухання у його справі. Під час нетривалого засідання суддя Пол Келлар зачитав Тарранту обвинувачення у вбивстві. Наступне слухання справи заплановане на 5 квітня.

Виступаючи на прес-конференції за проміжними результатами розслідування терактів, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що Таррант мав ліцензію на використання зброї і законно володів п'ятьма пістолетами. Ардерн пообіцяла змінити законодавство Нової Зеландії щодо володіння зброєю.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

Джерело: Deutsche Welle