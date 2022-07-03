  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Як складеться ситуація на Луганщині: прогноз американського Інституту вивчення війни
рус
    Події в Україні

    Як складеться ситуація на Луганщині: прогноз американського Інституту вивчення війни

    Російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов'янська - Як складеться ситуація на Луганщині: прогноз американського Інституту вивчення війни
    Російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов'янська
    фото з відкритих джерел

    Відхід до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення

    Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, найближчими днями. Потім армія РФ зосередиться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 липня.

    Відхід до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, зазначили аналітики. Українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута.

    Війська РФ наступають на південний захід від Лисичанська, щоб, імовірно, просунутися на захід у бік Сіверська та завершити захоплення всієї Луганської області.

    Однак російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов'янська.

    Російські сили здійснили обмежені атаки на південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

    Нагадаємо, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

    Читайте також: Для Росії захоплення Лисичанська – ривок «останньої надії»
    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як складеться ситуація на Луганщині: прогноз американського Інституту вивчення війни