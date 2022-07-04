Арестович пояснив, чому оборона Лисичанська та Сєвєродонецька – це успішна операція

Завдання ЗСУ при обороні Лисичанська та Сєвєродонецька полягало у тому, щоб виграти час для України

Оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації – це успішна військова операція, ЗСУ впоралися з поставленим завданням. Про це заявив написав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Представник Офісу президента наголосив, що головною метою операції з оборони Лисичанська та Сєвєродонецька було виграти час для поставок західної зброї та удосконалення другої лінії оборони.

«Її головними завданнями були: скувати основні сили противника, завдати їм втрат, виграти час для поставок західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони, створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту. Хімарси тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту: під Вугледаром, на Запорізькому напрямку, на Херсонському», – пояснив Арестович.

Як відомо, росіяни зараз ведуть наступ також на 3 ділянках – Харків, Ізюм, Бахмут. Водночас, як наголосив Арестович, місяць тому Україна вела наступ на одному-двох напрямках, а росіяни – на п'яти.

«Одне з головних досягнень цієї операції – це зламаний червоноармійський стереотип «ні кроку назад», який вісім років за інерцією тиснув над нашою військовою думкою і коштував нам і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста», – зазначив він.

За словами радника голови Офісу президента, російська армія зазнала втрат, які роблять беззмістовними будь-які досягнення.

«Взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні. Лисичанськ ми повернемо», – підсумував він.

Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни кинули на Лисичанськ значні сили та закріплюються у районі міста, воно у вогні.

Гайдай також повідомив, що невелика частина території Луганської області, попри окупацію, все ще залишається під контролем українських військових.

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