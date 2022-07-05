У Кадіївці на Луганщині горить військовий склад ворога (фото)
Склад був одним з основних для постачання снарядів на стратегічному напрямку
Українські захисники продовжують знищувати військові склади в тилу ворога. Зокрема, вночі 5 липня вони підірвали один такий у Кадіївці, що на Луганщині. Інформацію підтвердили джерела в розвідці, пише «24 канал».
Джерела у розвідці повідомили, що вночі 5 липня на Луганщині накрили ворожий склад з боєкомплектами. Він був розташований у Кадіївці.
«Приліт» до ворога відбувся приблизно за 30 хвилин після півночі.
Цей склад був одним з основних для постачання снарядів на напрямку Попасна–Сєвєродонецьк–Лисичанськ–Бахмут. Наразі втрати росіян встановлюють.
Напередодні стало відомо, що ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео).Зброя ворога зберігалася в окупованому місті Сніжне Донецької області.
Також на півдні знищено два склади боєприпасів і техніка ворога.