  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Кадіївці на Луганщині горить військовий склад ворога (фото)
рус
    Події в Україні

    У Кадіївці на Луганщині горить військовий склад ворога (фото)

    Детонація снарядів триває уже кілька годин поспіль - У Кадіївці на Луганщині горить військовий склад ворога (фото)
    Детонація снарядів триває уже кілька годин поспіль
    фото з соцмереж

    Склад був одним з основних для постачання снарядів на стратегічному напрямку

    Українські захисники продовжують знищувати військові склади в тилу ворога. Зокрема, вночі 5 липня вони підірвали один такий у Кадіївці, що на Луганщині. Інформацію підтвердили джерела в розвідці, пише «24 канал».

    Джерела у розвідці повідомили, що вночі 5 липня на Луганщині накрили ворожий склад з боєкомплектами. Він був розташований у Кадіївці.

    «Приліт» до ворога відбувся приблизно за 30 хвилин після півночі.

    Цей склад був одним з основних для постачання снарядів на напрямку Попасна–Сєвєродонецьк–Лисичанськ–Бахмут. Наразі втрати росіян встановлюють.

    Напередодні стало відомо, що ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео).Зброя ворога зберігалася в окупованому місті Сніжне Донецької області.

    Також на півдні знищено два склади боєприпасів і техніка ворога.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас Луганщина війна військові Україна окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кадіївці на Луганщині горить військовий склад ворога (фото)