У Кадіївці на Луганщині горить військовий склад ворога (фото)

Склад був одним з основних для постачання снарядів на стратегічному напрямку

Українські захисники продовжують знищувати військові склади в тилу ворога. Зокрема, вночі 5 липня вони підірвали один такий у Кадіївці, що на Луганщині. Інформацію підтвердили джерела в розвідці, пише «24 канал».

Джерела у розвідці повідомили, що вночі 5 липня на Луганщині накрили ворожий склад з боєкомплектами. Він був розташований у Кадіївці.

«Приліт» до ворога відбувся приблизно за 30 хвилин після півночі.

Цей склад був одним з основних для постачання снарядів на напрямку Попасна–Сєвєродонецьк–Лисичанськ–Бахмут. Наразі втрати росіян встановлюють.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео).Зброя ворога зберігалася в окупованому місті Сніжне Донецької області.

Також на півдні знищено два склади боєприпасів і техніка ворога.

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