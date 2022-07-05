Зупинити Путіна в Україні – єдиний варіант уникнути нових війн

Російський «геополітичний Чикатило» не боїться, щоб його солдати ґвалтували, вбивали чи грабували, але він боїться сказати своїм людям правду

У Російській Федерації були оприлюднені дані опитування, котре провело «ВЦИОМ-Спутник», яке проводилося з 20 по 26 червня методом телефонного інтерв’ю. Згідно до нього Путіну довіряють 81% громадян, а схвалюють його роботу 78%. На запитання «ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність глави держави?» 78% респондентів відповіли позитивно, 13,4% відповіли, що не схвалюють. Крім того, учасників дослідження запитали, чи вони довіряють президентові. 81% росіян повідомили, що довіряють Путіну, 15,3% громадян не довіряють.

Що дивує в цьому «опитуванні», то це виняткова скромність тих, хто його замовляв. Адже так само легко можна було б намалювати у такі визначальні для путінської імперії часи 147%, щоб усі згуртувалися навколо «лідера».

Очевидно, що Путіну потрібно довести росіянам, що війна Росії в Україні, попри усі її складнощі для Кремля, викликала величезний ентузіазм підтримки серед населення Російської Федерації, що, в свою чергу означатиме, що не дивлячись на великі втрати, росіяни підтримують вторгнення московських орд на українські території. А російсько-українська війна для них є легітимною.

Фактично таким «опитуванням» Кремль автоматично перетворює населення Росії на спільників своїх злочинів проти людяності в Україні, щоб і вони розділили разом з ним колективну вину на усе скоєне і освячене нібито «громадською думкою».

Очевидно, що Путін має «синдром маленької людини». Невеличкий «мужчинка», переніс цей свій комплекс неповноцінності на геополітику і захотів стати володарем світу. Це постійне відчуття ревнощів до тих, хто вищий від нього фізично, інтелектуально або морально, є однією з основних причин такої абсурдної самозакоханої, параноїдальної та соціопатичної поведінки російського диктатора, який до того ж переконаний, що він є «великим лідером» «великої держави».

У населення, яке живе в умовах смертоносної диктатури запитують, чи схвалюють вони війну, яку затіяв тиран, і було б дуже дивно, коли б відповіді були негативні. Адже якби російські «соціологи» не набрали хоча б 78%, то на них чекав дружній візит ФСБ і, можливо, перебування в ГУЛАГу.

Державні «опитувальники» вважали, що все має виглядати правдоподібно, а все, що перевищує 90%, буде підозрілим для сприйняття простих росіян. Видно тому вони під час редагування ще не застосовували досвід Північної Кореї, де «Дорогого Лідера» Кім Чен Ина завжди підтримує не менше, ніж 101% його відданих йому підданих. Але, видається, що у Путіна це все ще попереду.

Майбутні історики, які аналізуватимуть «спецоперацію» Путіна в Україні, не зможуть обійти увагою того факту, що такої підлої війни, яку нині веде Москва проти українців, ще ніколи не було в історії людства. І за своїми потенційними наслідками, якщо Росію не зупинити, вона може стати тотожною штучному Голодомору 1932-1933 років, який Кремль організував в Україні.

Це – терористична війна терористичної держави, в якій цілями стають житлові будинки в українських містах і об’єкти інфраструктури, а російська державна пропаганда все це видає за «звитягу» московців і їхню неперевершену «військову майстерність».

Росія, не дивлячись на свою величезну початкову кількість артилерії, так і не змогла досягти вирішальної переваги на Донбасі. А після того, як Україна отримає від західних партнерів модерні артилерійські установки і снаряди для них, тоді вже настане черга для самих росіян відчути на собі пронизливі, божевільні хори і голосіння снарядів, які масово летітимуть на їхні позиції на окупованій українській землі.

Але повернімось до цифр «опитування». Вони означають, що 78% схвалюють вторгнення Російської Федерації і хочуть, щоб Україна була поглинена Росією незалежно від ціни, яку росіянам доведеться за це неминуче заплатити.

Тут має виникнути закономірне запитання, хто ж ці опитувальники ВЦИОМ? Якщо вдатися до російських інформаційних джерел, то Всеросійський центр вивчення громадської думки зареєстрований у Федеральній службі з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій. Саме цей, і подібні до нього «центри вивчення громадської думки», освячували «приєднання» Криму до Російської Федерації.

Образно кажучи, якби Путін сам особисто замовив «соціологічне дослідження» у свого політичного холуя Медвєдєва, то той «намалював» йому приблизно такі ж результати. Які взагалі «соціологічні дослідження» можливі в країні, де встановлена тоталітарна диктатура, а псевдо волевиявленнями народу влада лише прикриває свої нелегітимні авантюрні рішення?

Цінність подібних псевдо опитувань, звісно, умовна, але ними, як і псевдо референдумами про приєднання українських територій до Російської Федерації, у Кремлі сподіваються легітимізувати свої територіальні незаконні захоплення.

Хоча ще зовсім не факт, що Москві вдасться до осені утримати окуповані нею українські землі. Не дивлячись на те, що політичні цілі Путіна – знищити Українську державність не змінилися, він робить вигляд, що погодиться зупинити війну, якщо Україна змириться з втратою своїх окупованих областей.

Проте будь-який «мир», який закріпить за Росією загарбані території, матиме таку ж цінність, як і передача земель так званим «палестинцям» ізраїльтянами, після чого, зрозуміло, ніякого миру не настало і бути не могло.

Відмова українців від своїх земель, як і роззброєння української армії, чого прагне Путін, є лише хитрістю московітів, щоб дати Російській Федерації час для відновлення своїх військових і економічних сил, перш, ніж вдатися до чергового вторгнення в Україну.

Єдиний спосіб досягти миру – це витіснення Росії так само, як її вигнали з Афганістану, щоб вона більше ніколи не захотіла спробувати повторити таке дороге для себе задоволення.

Зупинити Путіна в Україні – зараз це єдиний варіант уникнути нових війн в Європі і світі. Адже Москва неодноразово демонструвала, що на Україні вона зупинятися не збирається, а в Кремлі й далі продовжують гнути свою загарбницьку лінію.

Рішення про наступне приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО – це величезна перемога для всього вільного світу. У комплекті вони вже відповідають стандартам НАТО. Фіни забезпечують великий мобілізаційний потенціал для такої маленької нації та чудову артилерію. Швеція потребує збільшення видатків на оборону, і вона це швидко зробить, адже фінансові можливості дозволяють їй у короткі терміни модернізувати свою армію.

Рішучість, продемонстрована Заходом стосовно майбутнього членства Швеції і Фінляндії в Північноатлантичному альянсі, вражає. Оскільки, якщо Путін так вперто боровся за те, щоб встановити нову «залізну завісу», то він свого таки добився.

Російський «геополітичний Чикатило» не боїться, щоб його солдати ґвалтували, вбивали чи грабували. Путін не боїться вчиняти геноцид чи красти землю в українців, він навіть не боїться погрожувати всій планеті ядерною війною, але він боїться сказати своїм людям правду.

А вона полягає в тому, що підкорити Україну Росії ніколи не вдасться, як би там в Кремлі їм всім цього не хотілося. На сьогодні в України найсильніша і найдієздатніша армія в Європі, і тому було б цілком логічно, щоб її прийняли до НАТО за ще більш пришвидшеною процедурою, ніж це заплановано щодо Фінляндії і Швеції.

Мине небагато часу і Москва зробить спробу оголосити окуповані землі Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей своїми територіями. При цьому швидко зафіксувавши це в своїй конституції, як і у випадку з вкраденим Кримом. Після чого погрожуватиме Україні та її союзникам ядерними ударами і Третьою світовою війною, якщо хтось зазіхатиме на «споконвічні історичні території» Російської Федерації.

Це ще один приклад того, як з Москви своїми намірами говорять усім, хто вони є. Кремль фактично каже: «Ми терористична організація і тому самі будемо диктувати правила гри, в яку збираємося з вами зіграти».

Пропагандисти на російському телебаченні нічого й не приховують, і відкрито повідомляють про те, що хочуть в вільному світі знищити все. Путін – психопат-убивця, для якого немає жодного значення – знищити десятки тисяч людей, сотні тисяч, чи мільйони. Для нього це просто абстракція, яка для нього нічого не говорить.

У диктатора було 20 років, щоб побудувати Росію такою, як йому заманеться. Ця мерзенна істота, яку не можна назвати людиною, перетворила росіян на об’єкт ненависті не тільки для України, а й всього цивілізованого світу. І єдиний спосіб не дати втягнути всіх у нову світову війну, – це використовуючи будь-які доступні способи, ліквідувати його злочинний антилюдяний режим.

Відомо, що книга «Основи геополітики» реакційного публіциста Олександра Дугіна, яка була видана ще в 1997 році, мала великий вплив в кремлівських колах. Саме за її політичними лекалами Путін і його кремлівські подільники почали планувати і реалізовувати майбутнє Росії.

Імперець Дугін в цій своїй книзі дуже чітко описав те, як йому бачиться бажана доля України, Фінляндії і держав Балтії. Литві, Латвії і Естонії дуже пощастило, що до їхнього прагнення приєднатися до НАТО в Північноатлантичному альянсі прислухались.

Фінляндія теж скоро стане членом НАТО, і хочеться вірити, що тепер черга дійде і до України. Треба сподіватися, що після того, як українське військо більше 4 місяців героїчно протистоїть російській терористичній армії, яка значно переважає його за чисельністю, за оснащеністю зброєю і боєприпасами, вже ні у кого не повернеться язик сказати представникам України, що вона не відповідає стандартам НАТО.

Адже жодна з європейських країн ніколи б самостійно не витримала тих страшних ударів, яким піддала Україну Російська Федерація починаючи від початку російсько-української війни. І з цього необхідно виходити, коли буде вирішуватися питання щодо того, чи готова Українська держава приєднатися до колективної системи європейської безпеки.

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Джерело: блог Віктора Каспрука

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