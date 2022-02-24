Російські війська перейшли кордон в районі Харкова, – журналіст

Ракетні удари почались по Києву, Харкову та іншим містам України

Російські війська перейшли кордон в районі Харкова. Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі.

Він також повідомив, що в Одесі - висадка десанту в районі Фонтанки.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи

Журналіст зазначає, що окупанти обстрілюють стратегічні об’єкти Києва.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.



