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    Події в Україні

    Російські війська перейшли кордон в районі Харкова, – журналіст

    Російські війська перейшли кордон в районі Харкова - Російські війська перейшли кордон в районі Харкова, – журналіст
    Російські війська перейшли кордон в районі Харкова
    фото ілюстраційне

    Ракетні удари почались по Києву, Харкову та іншим містам України

    Російські війська перейшли кордон в районі Харкова. Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі.

    Він також повідомив, що в Одесі - висадка десанту в районі Фонтанки.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи

    Журналіст зазначає, що окупанти обстрілюють стратегічні об’єкти Києва.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.


    Теги: Харків війна обстріл президент журналіст кордон
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    Російські війська перейшли кордон в районі Харкова, – журналіст