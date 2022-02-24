Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ
Небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм
Відповідно до NOTAM, небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм.
Також закрите небо над областями Білорусі, які межують з Україною.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР».
До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).
Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.