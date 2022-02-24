Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ

Небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм

Вночі 24 лютого повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною. Про це йдеться у NOTAM , який отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Відповідно до NOTAM, небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм.

Також закрите небо над областями Білорусі, які межують з Україною.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР».

До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.