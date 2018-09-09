Російські ЗМІ повідомили про повну зупинку токсичного «Кримського титану»
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Завод нібито відновить роботу тільки після проведення модернізації
Завод «Кримський титан» 9 вересня повністю зупинив виробництво, повідомляє російське видання «РИА Крым» із посиланням на депутата Держдуми Росії від окупованого Криму Михайла Шеремета.
«Остання піч зупинена вдень у неділю... Процес виробництва має бути налагоджений без шкоди для екології», – сказав Шеремет.
Депутат уточнив, що завод відновить роботу «тільки після проведення модернізації та інвентаризації технологічного процесу виробництва» за дорученням підконтрольного Кремлю «глави» Криму Сергія Аксенова (Аксьонова).
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Джерело: Крим.Реалії