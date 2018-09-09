Російські ЗМІ повідомили про повну зупинку токсичного «Кримського титану»



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Кислотонакопичувач заводу «Кримський титан»

Завод нібито відновить роботу тільки після проведення модернізації

Завод «Кримський титан» 9 вересня повністю зупинив виробництво, повідомляє російське видання «РИА Крым» із посиланням на депутата Держдуми Росії від окупованого Криму Михайла Шеремета.

«Остання піч зупинена вдень у неділю... Процес виробництва має бути налагоджений без шкоди для екології», – сказав Шеремет.

Депутат уточнив, що завод відновить роботу «тільки після проведення модернізації та інвентаризації технологічного процесу виробництва» за дорученням підконтрольного Кремлю «глави» Криму Сергія Аксенова (Аксьонова).

У ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом,вивозять 1885 дітей.

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

В Херсонській області до медичних закладів зі скаргами на здоров’я звернулися 23 жителі районів, розташованих неподалік заводу «Кримський титан».

Як раніше повідомляв bihus.info, кримська філія ПрАТ «Юкрейніан кемікал продактс» (до 2014 року – «Кримський титан»), розташована в окупованому місті Армянськ орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що «Юкрейніан кемікал продактс» не обкладалось екологічним податком, оскільки, «згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)». Водночас, як повідомляє Росспоживнагляд, 2017 року за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ «Кримський титан» оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн. гривень) за недостовірну інформацію про викиди.

Як раніше повідомляв bihus.info , кримська філія ПрАТ «Юкрейніан кемікал продактс» (до 2014 року – «Кримський титан»), розташована в окупованому місті Армянськ орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля.

В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що «Юкрейніан кемікал продактс» не обкладалось екологічним податком, оскільки, «згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)».

Водночас, як повідомляє Росспоживнагляд, 2017 року за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ «Кримський титан» оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн. гривень) за недостовірну інформацію про викиди.

Джерело: Крим.Реалії