Через викиди в окупованому Криму до медиків звернулися 23 жителя Херсонщини



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Фото: Reuters Серед госпіталізованих є діти

У дитячу обласну клінічну лікарню госпіталізовано четверо дітей

В Херсонській області до медичних закладів зі скаргами на здоров’я звернулися 23 жителі районів, розташованих неподалік заводу «Кримський титан», повідомила сьогодні прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації.

«Станом на 16:00 7 вересня 2018 року в установи охорони здоров’я Чаплинського і Каланчацького районів звернулося 23 людини, з них 10 дітей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 осіб, у тому числі п’ятеро дітей, мали назофарингіальні (носоглоткові) симптоми, у восьми осіб, з яких теж п’ятеро діти, – висип на шкірі.

У дитячу обласну клінічну лікарню госпіталізовано четверо дітей, з яких двоє – з проблемних територій, повідомляє Херсонська ОДА.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що випадків хімічного отруєння серед населення Херсонської області у зв’язку з отруйними викидами в анексованому Криму не зафіксовано, і потреби в евакуації населення немає.

Водночас, за повідомленням, «з метою профілактики і запобігання можливим негативним наслідкам для здоров’я дітей» близько двох тисяч людей відправлять до Скадовська.

Зі скаргами на погане самопочуття через викиди в анексованому Росією Криму до медиків також звернувся 61 український прикордонник, із них п’ятеро госпіталізовані, повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

У ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом,вивозять 1885 дітей.

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

Джерело: Радіо Свобода