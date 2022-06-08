Як втекти з війни? Дружина окупанта вигадала єдиний спосіб (аудіо)

Багато окупантів повертається до Росії та пише рапорти на звільнення

Росіянин скаржиться на погане забезпечення

В перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Також велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення. «У нас народу менше 100 людей залишилось», – зазначив загарбник.

Росіянин скаржиться на погане забезпечення: «Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників. Дружина пропонує чоловікові таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни «підвернули ноги та поїхали додому».

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки оприлюднило чергову перехоплену розмову рашиста з рідними. Він скаржиться на жалюгідність своєї армії та розповідає про неможливість звільнитися та повернутися додому. Як повідомлялося, рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.