СБУ викрила шпигуна у Генштабі ЗСУ – Арестович

В українському командуванні працював російський шпигун, його вже затримали

Шпигуни «зливали» кадировських бойовиків

У Генштабі ЗСУ донедавна працював шпигун Росії. Проте ворожого найманця викрила та затримала українська спецслужба. Таку інформацію оприлюднив 1 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв’ю каналу «Фейгін Live».

Затримання провела Служба безпеки України. Окрім цього агента ворога, викрили й кілька інших. Проте більше ніхто з них не був причетний до роботи Головного управління Генерального штабу.

Наразі вже навіть відомо, яке завдання давали цим ворогам.

«Один із російських шпигунів – співробітник Генштабу ЗСУ. У тих товаришів було завдання збити пасажирський літак на території Росії або Білорусі. Після цього вони (шпигуни – ред.) мали звинуватити в українську сторону», – розповів Арестович.

Він додав, що це нібито мали зробити за допомогою українського озброєння. А саме, наших переносних протизенітних ракетних комплексів.

Зброю наших військ шпигуни планували здобути через волонтерів. Для цього вони почали входити в довіру волонтерів, даючи їм реальні дані про пересування російських військ.

Проте видавали координати вони чомусь тільки кадировців. Коли СБУ вже провела затримання, викрилася ще одна значно цікавіша деталь.

У переписках телефонів цих агентів помітили пошук «масовки». Їм були потрібні люди для фейкового відео про напад на пост тероборони. Цей запис потім мав перейти керівництву цих шпигунів для отримання гонорару за «виконану» роботу.

«Є три складових цієї історії, які описують все, що відбувається в російській армії. Перше – збити пасажирський літак, друге – обманути керівництво, третє – здати кадировців», – підсумував Арестович.

Проте потім він згадав ще один елемент пазлу. Адже не варто забувати й про бажання росіян обманом взяти гроші у свого командування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Харківщині поліція затримала інформаторку окупантів.

Також житель Рівного знімав для росіян техніку Збройних сил.

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