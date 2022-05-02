Данія та Швеція викликають послів РФ через порушення їхнього повітряного простору
Росіяни продовжують порушувати міжнародні правила: їхній літак вторгся на територію країн ЄС
Агресор чинить провокації та вивчає реакцію на свої вчинки
Російський літак АН-30 порушив повітряний простір Данії та Швеції. 29 квітня від спочатку увійшов у повітряний простір Данії. Сталося це у східному напрямку від острова Борнхольм.
За деякий час літак здійснив порушення повітряного простору Швеції у південному напрямку від провінції Блекінге. Як повідомив очільник МЗС Данії Йеппе Кофод, він викликав російського посла для надання пояснень інциденту.
«Російського посла завтра (2 травня – ред.) викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації», – написав він у Тwitter.
МЗС Швеції вирішило підтримати колег та також викликати російського посла у Стокгольм.
Раніше стало відомо, що Данія висилає російських дипломатів.
До слова, Норвегія підтримала санкції ЄС проти Росії.