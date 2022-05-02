На півдні окупанти викрадають і катують учасників АТО

Громадян просять пам’ятати про загрози ракетних ударів та чинити спротив рашистам

На Херсонщині окупанти продовжують насаджувати своїх намісників по районних центрах та чинять тиск на громадськість із метою змусити прийняти окупаційну владу як легітимну. Людей з активною проукраїнською позицією, зокрема учасників бойових дій виявляють, викрадають і катують. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь» у вечірньому зведенні 1 травня.

Відключивши мобільний зв’язок на Херсонщині, російські пропагандисти розповсюдили фейк, що це зробила Україна. Водночас продовжують роботи з відключення області від української банківської системи.

«Наші підрозділи утримують зайняті рубежі, не дозволяючи ворогу просунутись на Миколаївському напрямку. Розвідуючи позиції наших військ, противник позбавився ще одного безпілотного розвідника «Орлан-10», на додачу до двох ранкових втрат», – йдеться в повідомленні.

Загальні ж втрати ворога за добу становлять 35 рашистів, сім одиниць техніки, в тому числі броньованої, автомобільної і реактивної системи залпового вогню.

В Одесі розпочато подовжену комендантську годину, пов’язану із обмеженням спроб створення провокацій, пов’язаних із пам’ятною датою 2 травня.

«Результати контрдиверсійних заходів, що проводяться в регіоні свідчать про невтомні спроби ворожих сил просувати ідею русифікації півдня України. Але настрій населення, враженого в тому числі і хронікою повномасштабного вторгнення, звірством та безчинством окупантів – міцно проукраїнський», – повідомило командування.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, скільки авіації ворога «приземлили» в Одесі.

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