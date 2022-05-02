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    У Бєлгороді – знову вибухи

    Щось неспокійно останнім часом у цьому місті - У Бєлгороді – знову вибухи
    Щось неспокійно останнім часом у цьому місті
    фото з відкритих джерел

    У російському місті пролунало два сильні вибухи – губернатор

    Уночі 2 травня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про два сильні вибухи в Бєлгороді. Що стало причиною гучних «хлопков», чиновник не повідомив і пообіцяв розкрити всю інформацію про те, що трапилося, вранці. Про це повідомляється в Telegram В'ячеслава Гладкова.

    «30 хвилин тому (інформація станом на 2.42 ночі – ред.) прокинувся від двох сильних вибухів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень і руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з'явилися в соціальних мережах кадри про спалахи в небі», – написав Гладков.

    Учора стало відомо, що біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горить об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів.

    У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

    А 30 квітня повідомлялося, що у Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом.

    Крім того, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

    Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгороді – знову вибухи