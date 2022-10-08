Розстріляли у погребі: на Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)

Загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх домоволодінь

У всіх загиблих – кульові поранення в області грудної клітини та голови

Прокурори зафіксували черговий воєнний злочин на Харківщині. Російські загарбники розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За попередніми даними, у смт Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них – 73-річна власниця будинку та сусідська родина – 65-річна жінка, її онук та невістка», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх домоволодінь. Знайдені тіла були з ознаками насильницької смерті. У всіх – кульові поранення в області грудної клітини та голови. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи. Під час огляду погребу виявлено гільзи від автомату Калашникова.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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