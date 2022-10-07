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У звільненому Святогірську виявлено ще кілька тіл вбитих цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У звільненому Святогірську виявлено ще кілька тіл вбитих цивільних
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
фото ілюстративне

За 6 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини

У звільненому від російських загарбників Святогірську на Донеччині виявили тіла сімох цивільних. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«У Святогірську виявили ще сім цивільних, убитих росіянами під час окупації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за 6 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Ще семеро людей за вчора отримали поранення.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав Кириленко.

Раніше повідомлялося, що поблизу деокупованого Високопілля знайдено тіла вбитих цивільних.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі

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Теги: Україна Донеччина окупанти росія війна

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