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В окупованому Севастополі прогриміла «бавовна» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Севастополі прогриміла «бавовна» (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупаційна влада поки що ніяк не коментує гучні звуки, які чули місцеві мешканці

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Про це пишуть місцеві пабліки.

Жителі міста пишуть про кілька гучних звуків, схожих на вибухи. Один пролунав приблизно о 03.40, а інший десь о 4.40 у районі Пожарова.

«Якісь постріли та вибухи – що відбувається, не ясно... У Севастополі вибух!» – пишуть у Telegram-каналах «ПП Севастополь» та «Севастополь сльозам не вірить».

Як повідомляють користувачі, після схожих на вибухи звуків зникло світло в Південній бухті, що розташована в центральній частині міської забудови та поділяє Південну сторону Севастополя на Міську й Корабельну.

У мережі опублікували відео вибуху.

«З'явилася інформація, що на Севастополь могла бути здійснена атака і морськими, і повітряними безпілотниками», – пише Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Окупаційна влада поки що мовчить.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол.

Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

До слова, Генштаб повідомив мету вибухів у Джанкої.

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