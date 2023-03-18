В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів

Сьогодні окупанти святкують «день возз'єднання Криму з Росією»

У суботу, 18 березня, вранці в окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Мешканці повідомили про вибухи в різних районах міста.

Згодом з’явилася інформація про безпілотник над містом і що нібито по ньому працює ППО.

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Нагадаємо, що сьогодні окупанти святкують «день возз'єднання Криму з Росією».

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Повідомлялося, що диктатор Володимир Путін може 18 березня відвідати окупований український Крим – він візьме участь у заходах на «річницю возз’єднання» півострова з Росією.