Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
Вибухи прогриміли в різних районах Севастополя
фото ілюстративне

Сьогодні окупанти святкують «день возз'єднання Криму з Росією»

У суботу, 18 березня, вранці в окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Мешканці повідомили про вибухи в різних районах міста.

В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів фото 1

Згодом з’явилася інформація про безпілотник над містом і що нібито по ньому працює ППО.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти святкують «день возз'єднання Криму з Росією».

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Повідомлялося, що диктатор Володимир Путін може 18 березня відвідати окупований український Крим – він візьме участь у заходах на «річницю возз’єднання» півострова з Росією.

Теги: Крим вибух окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційних повідомлень щодо участі Путіна в заходах на території півострова наразі немає
Путін може наступного тижня відвідати окупований Крим – ЗМІ
12 березня, 15:59
Росія готується до оборони Криму: розвідка повідомила деталі
Росія готується до оборони Криму: розвідка повідомила деталі
16 березня, 14:54
Окупанти в Криму намагаються укріпити позиції
Окупанти встановили в Криму противотанкові «зуби дракона» (фото)
Вчора, 16:09

Події в Україні

ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару
ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
Окупанти обшукують гаражні кооперативи під Мелітополем
Окупанти обшукують гаражні кооперативи під Мелітополем
Удар дронами по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки
Удар дронами по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки
Українські війська здійснили успішні атаки поблизу Пологів та Орєхова: аналітика ISW (мапа)
Українські війська здійснили успішні атаки поблизу Пологів та Орєхова: аналітика ISW (мапа)
У Херсоні скорочено комендантську годину
У Херсоні скорочено комендантську годину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
83K
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
80K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
43K
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
30K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
24K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Сьогодні, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Сьогодні, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сьогодні, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту