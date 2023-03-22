«Бавовна» в Севастополі: окупанти повідомили про наслідки атаки дронами

Від вибухів у будинках повилітали шибки

Маріонетка Кремля, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці флот російських окупантів був атакований надводними безпілотниками.

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За його словами, станом на 7 годину було знищено три дрони. «Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО з повітряної мети. Військові кораблі не постраждали», – звітував «губернатор».

Він повідомив, що від вибухів знищених безпілотників у будинках на вул. Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки. Люди не постраждали.

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Развожаєв додав, що всі оперативні служби напоготові.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Гучні вибухи тривали приблизно з 03.40 до 06:23.

Місцеві пабліки пишуть про ймовірну атаку морськими та повітряними безпілотниками.