У Севастополі замайорів український прапор (фото)
Крим поступово повертається додому
У тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Про це повідомили в Telegram-каналі «Крымские партизаны».
«Тимчасово окупуваний Севастополь. Партизани. Слава Україні!», – йдеться у підписі до опублікованого фото.
Національний стяг встановлений над арками на Графській пристані.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що без повернення Криму не буде миру.
Вчора на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. – «Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!».
Також вчора у Криму партизани підірвали залізницю.
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