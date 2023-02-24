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У Севастополі замайорів український прапор (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Севастополі замайорів український прапор (фото)
Український прапор над арками на Графській пристані у Севастополі
«Крымские партизаны» / Telegram

Крим поступово повертається додому

У тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Про це повідомили в Telegram-каналі «Крымские партизаны».

«Тимчасово окупуваний Севастополь. Партизани. Слава Україні!», – йдеться у підписі до опублікованого фото.

Національний стяг встановлений над арками на Графській пристані.

У Севастополі замайорів український прапор (фото) фото 1

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що без повернення Криму не буде миру.

Вчора на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. – «Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!».

Також вчора у Криму партизани підірвали залізницю.

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Теги: Крим війна росія окупанти спротив

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