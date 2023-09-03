Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
Пілот, який перегнав Мі-8 з РФ до України
фото: скрін із відео

Операція з передачі гелікоптера отримала назву «Синиця»

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило анонс документального фільму «Збиті льотчики Росії» із циклу «Воєнна розвідка України». У короткому відео розвідники показали російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8АМТШ.

«Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лиш питання часу…», – сказав російський пілот, якого можна побачити на 50 секунді відео. 

Операція з передачі гелікоптера отримала назву «Синиця». Разом із пілотом у момент передачі на борту перебували двоє членів екіпаж. Останніх ліквідували розвідники.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.

Теги: гелікоптер росія українка розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
Сьогодні, 12:34
Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8
Операція «Синиця»: зʼявилися фото захопленого російського Мі-8
24 серпня, 23:46
«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8
«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8
23 серпня, 21:01

Події в Україні

Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили
Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили
Розпізнає людину за 10 км. Розвідники знищили російський «Аванпост» (відео)
Розпізнає людину за 10 км. Розвідники знищили російський «Аванпост» (відео)
Росія передала Ірану літаки Як-130
Росія передала Ірану літаки Як-130
Чому окупанти часто перекривають Керченський міст: роз’яснення ЗСУ
Чому окупанти часто перекривають Керченський міст: роз’яснення ЗСУ
Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
52K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
47K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
30K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
12K
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
9036
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту