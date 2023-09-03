Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Пілот, який перегнав Мі-8 з РФ до України

Операція з передачі гелікоптера отримала назву «Синиця»

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило анонс документального фільму «Збиті льотчики Росії» із циклу «Воєнна розвідка України». У короткому відео розвідники показали російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8АМТШ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лиш питання часу…», – сказав російський пілот, якого можна побачити на 50 секунді відео.

Операція з передачі гелікоптера отримала назву «Синиця». Разом із пілотом у момент передачі на борту перебували двоє членів екіпаж. Останніх ліквідували розвідники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.