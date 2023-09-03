Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
фото: «Білоруські Гаюн»

Білорусь постійно нагнітає або маніпулює на різних напрямках кордону

Ситуація із нібито польським гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі може бути провокацією. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко наголосив, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює на різних напрямках кордону.

«Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни», – наголосив він.

Крім того, речник нагадав про ситуацію з мігрантами, які намагаються з території Білорусі незаконно проникнути до Польщі та країн Балтії. Режим Олександра Лукашенка організував цю кризу, але продовжує звинувачувати Захід.

«Що наших кордонів. Ми не фіксуємо спроб створити провокацію з боку Білорусі. Але попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росії. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації», – додав він.

Як повідомлялося, 1 вересня в Білорусі заявили про те, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон. Після цього він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Варшава, зі свого боку, заперечила звинувачення.

«Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», – заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Містерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».

Теги: Польща Білорусь війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірно, як відзначає моніторингова група, вертоліт помітили випадково
Чий вертоліт перетнув білоруський кордон? «Гаюн» розкрив нюанс
Вчора, 14:11
Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору
Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору
1 вересня, 22:55
Наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону (відео)
1 вересня, 21:45

Соціум

Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео)
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео)
У Росії військова поліція забила до смерті окупанта
У Росії військова поліція забила до смерті окупанта
Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину
Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
Потужний Тайфун в Тайвані: евакуйовано тисячі людей
Потужний Тайфун в Тайвані: евакуйовано тисячі людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
48K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
33K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
27K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
11K
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
8564
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту