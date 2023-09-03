Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала

Білорусь постійно нагнітає або маніпулює на різних напрямках кордону

Ситуація із нібито польським гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі може бути провокацією. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко наголосив, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює на різних напрямках кордону.

«Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни», – наголосив він.

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Крім того, речник нагадав про ситуацію з мігрантами, які намагаються з території Білорусі незаконно проникнути до Польщі та країн Балтії. Режим Олександра Лукашенка організував цю кризу, але продовжує звинувачувати Захід.

«Що наших кордонів. Ми не фіксуємо спроб створити провокацію з боку Білорусі. Але попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росії. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації», – додав він.

Як повідомлялося, 1 вересня в Білорусі заявили про те, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон. Після цього він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Варшава, зі свого боку, заперечила звинувачення.

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«Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», – заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Містерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».