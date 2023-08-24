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Операція «Синиця»: зʼявилися фото захопленого російського Мі-8

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Операція «Синиця»: зʼявилися фото захопленого російського Мі-8
Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8
фото: Артем Шевченко

Спецоперація української розвідки була подібною до операціі «Діамант», яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад

У мережі з’явилися знімки українських захисників на тлі російського гелікоптера Мі-8, який здався у полон Сил оборони. Військовий, офіцер Збройних сил України Артем Шевченко розповів подробиці спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«ГУР МО – розробник і реалізатор саме тієї унікальної піврічної операції, яка призвела 9 серпня 2023 до перельоту на підконтрольну Україні територію вертольоту Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984)», – написав військовослужбовець у Facebook.

За його словами, командир екіпажу Мі-8, молодий офіцер, від самого початку розумів злочинність розвʼязаної Росією війни, повірив українським розвідникам та успішно «перелетів на бік добра, світла і справедливості».

«Насправді ж операція ГУР МО під кодовою назвою «Синиця» була дуже подібною до операціі «Діамант», яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той найсучасніший радянський Міг-21», – зазначив Артем Шевченко.

Він додав, що цю історію російського льотчика буде висвітлено у документальному фільмі «Збиті льотчики Росії».

Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8
Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8
фото: Артем Шевченко
Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8
Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8
фото: Артем Шевченко

Нагадаємо, що 23 серпня рсійський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони. Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Україна здійснила спецоперацію з російським гелікоптером Мі-8. Наразі вертоліт базується в Києві.

Теги: гелікоптер ЗСУ війна

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