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Розвідка прокоментувала причетність до ліквідації ексначальника «народної міліції ЛНР»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала причетність до ліквідації ексначальника «народної міліції ЛНР»
Ексначальник «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко
фото: ГУР

Внаслідок ранкового вибуху воєнний злочинець Філіпоненко загинув на місці

Ліквідацію ексначальника управління «народної міліції ЛНР» і депутата «народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка реалізувала українська розвідка спільно з представниками руху опору. Про це повідомило Головне управління розвідки.

«8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званого «вєрховного совєта лнр» від російської партії лдпр – Філіпоненка Михайла Юрійовича», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Відомо, що воєнний злочинець мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.

«Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці», – уточнила розвідка.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 8 листопада, загинув депутат «народної ради ЛНР», колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Російські ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій спрацював у автомобілі Філіпоненка, внаслідок чого той отримав поранення, несумісні із життям. 

Зазначимо, що 21 лютого минулого року на Філіпоненка вже робили замах – біля будівлі представництва «ЛНР» було підірвано машину зрадника. Тоді постраждав водій транспортного засобу, а Філіпоненко дивом уцілів.

Варто додати, що Філіпоненко народився у 1975 році в Луганську, закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, невдало балотувався до Верховної Ради України від партії «Нова політика».

Із 2014 року служив у так званій «Народній міліції ЛНР», брав участь у бойових діях. Мав звання «полковника артилерії». З 2017 року виконував обов`язки начальника «управління народної міліції ЛНР». У вересні 2023 року обраний депутатом «народної ради ЛНР», став керівником фракції ЛДПР.

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Теги: «ЛНР» ГУР Луганськ

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