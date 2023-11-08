Розвідка прокоментувала причетність до ліквідації ексначальника «народної міліції ЛНР»

Внаслідок ранкового вибуху воєнний злочинець Філіпоненко загинув на місці

Ліквідацію ексначальника управління «народної міліції ЛНР» і депутата «народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка реалізувала українська розвідка спільно з представниками руху опору. Про це повідомило Головне управління розвідки.

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«8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званого «вєрховного совєта лнр» від російської партії лдпр – Філіпоненка Михайла Юрійовича», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

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Відомо, що воєнний злочинець мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.

«Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці», – уточнила розвідка.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 8 листопада, загинув депутат «народної ради ЛНР», колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Російські ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій спрацював у автомобілі Філіпоненка, внаслідок чого той отримав поранення, несумісні із життям.

Зазначимо, що 21 лютого минулого року на Філіпоненка вже робили замах – біля будівлі представництва «ЛНР» було підірвано машину зрадника. Тоді постраждав водій транспортного засобу, а Філіпоненко дивом уцілів.

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Варто додати, що Філіпоненко народився у 1975 році в Луганську, закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, невдало балотувався до Верховної Ради України від партії «Нова політика».

Із 2014 року служив у так званій «Народній міліції ЛНР», брав участь у бойових діях. Мав звання «полковника артилерії». З 2017 року виконував обов`язки начальника «управління народної міліції ЛНР». У вересні 2023 року обраний депутатом «народної ради ЛНР», став керівником фракції ЛДПР.