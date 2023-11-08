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Ексначальника «народної міліції ЛНР» Філіпоненка підірвали у Луганську

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексначальника «народної міліції ЛНР» Філіпоненка підірвали у Луганську
Минулого року на окупанта вже робили замах
фото з відкритих джерел

В результаті вибуху Філіпоненко отримав травми, несумісні з життям

У Луганську загинув депутат «народної ради ЛНР», колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Про це повідомив інший депутат так званої «ради» Юрій Юров.

Він не розкрив обставин загибелі окупанта, але у росЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій спрацював у автомобілі Філіпоненка, внаслідок чого той отримав поранення, несумісні із життям.

Зазначається, що 21 лютого минулого року на Філіпоненка вже робили замах – біля будівлі представництва «ЛНР» було підірвано машину депутата. Тоді постраждав водій транспортного засобу, а Філіпоненко дивом уцілів.

Нагадаємо, нещодавно українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону «Терек» із позивним «Кедр». Відомо, що росіянин встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні.

Триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: вибух Луганськ «ЛНР»

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