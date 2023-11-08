Ексначальника «народної міліції ЛНР» Філіпоненка підірвали у Луганську

Минулого року на окупанта вже робили замах

В результаті вибуху Філіпоненко отримав травми, несумісні з життям

У Луганську загинув депутат «народної ради ЛНР», колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Про це повідомив інший депутат так званої «ради» Юрій Юров.

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Він не розкрив обставин загибелі окупанта, але у росЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій спрацював у автомобілі Філіпоненка, внаслідок чого той отримав поранення, несумісні із життям.

Зазначається, що 21 лютого минулого року на Філіпоненка вже робили замах – біля будівлі представництва «ЛНР» було підірвано машину депутата. Тоді постраждав водій транспортного засобу, а Філіпоненко дивом уцілів.

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Нагадаємо, нещодавно українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону «Терек» із позивним «Кедр». Відомо, що росіянин встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні.

Триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.