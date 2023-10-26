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Росія завезла на окуповані території психологів, підконтрольних ФСБ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія завезла на окуповані території психологів, підконтрольних ФСБ
Психологи збирають інформацію про нелояльних мешканців ТОТ
фото з відкритих джерел

На Луганщині загарбники відкрили близько десяти кабінетів з надання «психологічної допомоги»

Росія завезла на тимчасово окуповані території України групу психологів, підконтрольних ФСБ, нібито для безоплатної перемоги. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на окупованій частині Луганщини загарбники відкрили близько десяти кабінетів з надання психологічної допомоги, які вже обслуговують людей. Проте склад психологів, які прибули з РФ, погоджено ФСБ.

Психологи мають завдання збирати під час сеансів інформацію про нелояльних мешканців. Також гастролери здійснюють агітацію за збройні сили ворога.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати такі безоплатні «послуги» й надавати інформацію щодо фахівців, які здійснюють вплив на українців. Інформаційна підтримка окупантів у співпраці з ФСБ передбачає наслідки, нагадує Центр.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали кампанію з примусової здачі крові населення на потреби окупаційних військ.

У Луганській області росіяни почали мобілізувати студентів денної форми навчання

Теги: ФСБ окупанти війна росія Луганськ

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