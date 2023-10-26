Росія завезла на окуповані території психологів, підконтрольних ФСБ

На Луганщині загарбники відкрили близько десяти кабінетів з надання «психологічної допомоги»

Росія завезла на тимчасово окуповані території України групу психологів, підконтрольних ФСБ, нібито для безоплатної перемоги. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Так, на окупованій частині Луганщини загарбники відкрили близько десяти кабінетів з надання психологічної допомоги, які вже обслуговують людей. Проте склад психологів, які прибули з РФ, погоджено ФСБ.

Психологи мають завдання збирати під час сеансів інформацію про нелояльних мешканців. Також гастролери здійснюють агітацію за збройні сили ворога.

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Центр національного спротиву закликає ігнорувати такі безоплатні «послуги» й надавати інформацію щодо фахівців, які здійснюють вплив на українців. Інформаційна підтримка окупантів у співпраці з ФСБ передбачає наслідки, нагадує Центр.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали кампанію з примусової здачі крові населення на потреби окупаційних військ.

У Луганській області росіяни почали мобілізувати студентів денної форми навчання.