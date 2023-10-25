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Україна і Росія таємно ведуть переговори щодо гуманітарних питань – WP

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна і Росія таємно ведуть переговори щодо гуманітарних питань – WP
Таким чином вдається домовитись про обмін полоненими та повернення українських дітей
фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo

Жодна з країн намагається не афішувати існування цих каналів зв'язку 

Україна та РФ ведуть таємні переговори щодо розв’язання гуманітарних питань. Про це йдеться у публікації The Washington Post.

Зокрема, це стосується обміну полоненими, проходу суден із Чорноморських портів та повернення українських дітей. Зазначається, що у низці випадків переговори йдуть за участю посередників, серед яких Туреччина, Ватикан, країни Перської затоки і міжнародний комітет Червоного Хреста. Іноді представники України та Росії спілкуються особисто, зокрема в Стамбулі, або телефоном.

У публікації говориться, що жодна зі сторін не прагне афішувати існування таких каналів.

«Це дуже, дуже емоційно важко», – підкреслив представник Головного управління розвідки Міноборони України Дмитро Усов.

Він додав, що, не дивлячись на війну, конфлікт інтересів необхідно подолати задля переговорного процесу.

«Ми розуміємо, що хоч би що сталося, які б стосунки у нас зараз не були, ми, українці, зацікавлені у поверненні наших захисників. Якщо ми відкинемо всі канали зв'язку, ми не зможемо цього зробити», – зазначив представник ГУР.

З російського боку переговори щодо обміну військовополоненими веде координаційний центр при Міноборони Росії, до якого також входить російська служба безпеки. За словами Усова, окремі російські політики та збройні формування також лобіювали звільнення конкретних ув'язнених.

Женевські конвенції передбачають обмін військовополоненими після закінчення бойових дій, але представник ГУР підкреслив, що Україна прагне якнайшвидше повернути своїх військових. Він додав, що, згідно з документами ООН, полонені українці піддаються систематичним тортурам.

Нагадаємо, частина окупантів, які добровільно перейшли на бік України, відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від загарбників українські території. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, що деякі з них вже воюють в складі підрозділів, які разом з силами безпеки і оборони України зачищають нашу землю від російських загарбників. 

Теги: росія українці обмін полоненими Україна звільнення переговори ГУР

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