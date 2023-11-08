Ліквідація ексначальника «народної міліції ЛНР» у Луганську: з'явилися фото з місця вибуху

Вибуховий пристрій спрацював у автівці колаборанта

Сьогодні, 8 листопада, у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ексначальника управління «народної міліції ЛНР» депутата «народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка.

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Вибуховий пристрій спрацював у автомобілі зрадника, внаслідок чого той отримав поранення, несумісні із життям. У соцмережах з’явились фото з місця вибуху:

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.