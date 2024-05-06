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Розвідка відреагувала на російські ядерні навчання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка відреагувала на російські ядерні навчання
Міноборони РФ анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Українські спецслужби збирають інформацію про майбутні російські ядерні навчання

Ядерний шантаж це стабільна практика путінського режиму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї.

«Наразі чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Уся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає».

Як повідомлялося, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. 

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

До слова, російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не ризикне завдати ядерного удару по Україні, бо боїться втратити владу, гроші, а найголовніше – підтримку суспільства. 

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Теги: війна розвідка військові навчання ядерна зброя путін ГУР

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