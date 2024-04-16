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Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW
14 квітня українські прикордонники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути кордон на Сумщині
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти просунулися на південний схід від Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки)

Окупанти нещодавно просунулися під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що російські сили просунулися в центрі Семенівки (на захід від Авдіївки). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що російські сили просунулися в центрі Семенівки (на захід від Авдіївки), а російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися в цьому районі.

Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW фото 1
карта: ISW

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, вказують на те, що російські війська просунулися на південний схід від Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки), а російський блогер стверджував, що російські війська наближаються до околиць Очеретиного (на північний захід від Авдіївки та на північ від Новобахмутівки).

Російські мілблогери також стверджували, що російські війська одночасно просунулися до східної частини громадського саду Зоря (на схід від Новобахмутівки та на південний схід від Очеретиного) і досягли околиць Новобахмутівки, і що російські війська також просунулися на південь від Новобахмутівки.

Російські блогери також стверджували, що російські війська просунулися на південь від Уманського (на захід від Авдіївки) і на північ від Бердичів (на північний захід від Авдіївки). ISW не знайшло візуального підтвердження цих російських заяв. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Уманського, Бердичі, Семенівки; на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Авдіївка Україна

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