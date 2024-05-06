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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Кремль влаштовує чергові ядерні навчання. Чи є реальна небезпека?

glavcom.ua
Навчання з переміщення ядерних боєзарядів Росія проводила у 2022 році
фото: depositphotos.com

Чергові ядерні навчання недоімперії

Агресор проголосив про майбутнє проведення навчань ракетних з’єднань південного воєнного округу спільно з ВМФ по практичному відпрацюванню підготовки та застосуванню тактичної ядерної зброї (ТЯЗ). І все це, звісно, як відповідь на «провокації проти Росії з боку деяких західних держав». Мова про можливе підправлення в Україну військових підрозділів окремих країн НАТО у чисельності, яке у масштабах цієї війни ні на що не впливає. А також про те, що кримський міст щось застоявся на українській землі, розмови про що помітно почастішали.

Звучить заява агресора страшно до нестями. Принаймні, Кремлю хотілося б, щоб так здавалося. Насправді, чергова лякалка для слабодухих. Розбираємо детально.

Нагадую, що ТЯЗ можуть використовувати не тільки балістичні та крилаті ракети, а будь-що, здатне нести 50 кг бойової частини – і ракети РСЗВ, і кориговані авіабомби, і артилерійські снаряди, і навіть, звичайні «шахеди». Застосування всіх цих засобів, на жаль, за три роки війни проти України вже відпрацьоване, навчання нічого не покращать.

Якщо мова йшла про підготовку до реального застосування, то мав би сенс проводити навчання саме по переміщенню ТЯЗ від сховищ до місць базування її носіїв. Але цього не відбувається. Будуть злітати літаки, стартувати ракети і маневрувати кораблі – десь у Каспійському морі, бо у Чорному потоплять, тобто, чиста показуха. І всілякі конашенкови будуть нудно торочити про «всі завдання виконані» і посипати лису макітру «ядерним попелом»...

До речі, навчання з переміщення ядерних боєзарядів Росія проводила у 2022 році, вже під час війни. І відповідним чином сповістила про це США, які слідкували за ходом навчань.

Реальним маркером підготовки до застосування ТЯЗ є не навчання, а випробування ядерного пристрою – під землею або у повітрі. Але Кремль побоюється проводити такі навчання, бо не певен у їхніх результатах.

Якщо рішення про такі навчання буде прийнято (його ще нема), то це буде спроба залякування наших західних партнерів з метою заборони Україні атакувати важливі цілі навіть на анексованій території. А ще – створення сприятливого для недоімперії фону напередодні Швейцарської мирної конференції, на яку Росію не запрошують. Саме тому треба якомога швидше, не чекаючи цих навчань, бити по критичній інфраструктурі ворога, включно з Кримським мостом.

От і пересвідчимося, наскільки західні, у першу чергу, європейські політики, почали адекватно сприймати чисто понтовиту сутність путінського режиму. З іншого боку, не можу не визнати, що теза про можливе застосування ТЯЗ у виконанні недоімперії звучить надто часто. І це девальвує саму страшну сутність цієї зброї масового знищення. І, тим самим, збільшує ймовірність цього самовбивчого для людства кроку.

У будь-якому випадку у Кремлі мають розуміти, що будь-який застосований російській носій ТЯЗ може бути збитий українською системою ППО-ПРО. Цілком можливо, і без руйнування бойової частини. І тоді в руках України опиниться готова до застосування ТЯЗ, яку ми використаємо без вагань. Принаймні, саме така логіка здатна пояснити, звідки в України неочікувано для ворога може з’явитися ТЯЗ для удару у відповідь. При чому, без будь-яких імітаційних навчань.

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Джерело
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Теги: ядерна зброя війна небезпека Кримський міст військові навчання Україна росія

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Олександр Кочетков

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