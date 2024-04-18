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Польща викрила російського агента, який планував замах на Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща викрила російського агента, який планував замах на Зеленського
Агент мав допомогти російським спецслужбам здійснити замах на президента Зеленського
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі

Українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Задумом громадянина Польщі був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося в межах надання міжнародно-правової допомоги.

Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула йому обвинувачення в «готовності діяти на користь іноземної спецслужби». Сьогодні за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.

Як повідомлялося, правоохоронці підрозділів Міністерства внутрішніх справ спільно з СБУ ще у березні запобігли терористичному акту щодо військово-політичного керівництва України.

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Теги: СБУ Польща Володимир Зеленський війна російські агенти

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