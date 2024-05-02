Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю

Журналісти пишуть, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі Цзіньпіном

Основною темою «таємної вечері» буде візит Сі Цзіньпіна до Франції

Французький президент Емманюель Макрон зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на «таємну вечерю» перед приїздом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох неназваних осіб, ознайомлених з цим питанням.

Співрозмовники видання зазначили, що неофіційна зустріч двох європейських лідерів має відбутися у паризькому ресторані, Шольц і Макрон прийдуть туди з дружинами.

За даними Politico, основною темою «таємної вечері» буде візит Сі Цзіньпіна до Франції, який відбудеться 5 травня. Ймовірно, Шольц розповість Макрону про деталі своєї зустрічі з китайським лідером – та відбулася у квітні.

Співробітник німецького фонду Маршалла Ноа Баркін вважає, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції 6-7 травня, Війна в Україні та на Близькому Сході, як очікується, будуть головними питаннями порядку денного.

Візит до Франції, який проходитиме поряд із поїздками до Сербії та Угорщини, є першим європейським туром китайського лідера після пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував дворічне попередження президента США Джо Байдена, який закликав Китай не надавати «матеріальної підтримки» Росії. Зараз Китай є «постачальником № 1» військово-промислової бази Росії, і це «має матеріальний ефект», оскільки докорінно змінило хід протистояння.