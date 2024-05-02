Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
Журналісти пишуть, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі Цзіньпіном
фото з відкритих джерел

Основною темою «таємної вечері» буде візит Сі Цзіньпіна до Франції

Французький президент Емманюель Макрон зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на «таємну вечерю» перед приїздом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох неназваних осіб, ознайомлених з цим питанням.

Співрозмовники видання зазначили, що неофіційна зустріч двох європейських лідерів має відбутися у паризькому ресторані, Шольц і Макрон прийдуть туди з дружинами.

За даними Politico, основною темою «таємної вечері» буде візит Сі Цзіньпіна до Франції, який відбудеться 5 травня. Ймовірно, Шольц розповість Макрону про деталі своєї зустрічі з китайським лідером – та відбулася у квітні.

Співробітник німецького фонду Маршалла Ноа Баркін вважає, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції 6-7 травня, Війна в Україні та на Близькому Сході, як очікується, будуть головними питаннями порядку денного.

Візит до Франції, який проходитиме поряд із поїздками до Сербії та Угорщини, є першим європейським туром китайського лідера після пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував дворічне попередження президента США Джо Байдена, який закликав Китай не надавати «матеріальної підтримки» Росії. Зараз Китай є «постачальником № 1» військово-промислової бази Росії, і це «має матеріальний ефект», оскільки докорінно змінило хід протистояння.

Читайте також: Чи стане Китай останнім спасінням для Путіна?
Теги: Олаф Шольц Еммануель Макрон війна Китай Франція Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нашими захисниками відбито 15 атак на Авдіївському напрямку
Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб
24 квiтня, 19:38
В українських правоохоронців можуть виникнути проблеми, якщо раптом олігарх утече до Кіпру, громадянином якого він є
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
23 квiтня, 08:31
Зеленський каже, що молоді люди більше потрібні на війні, адже війна є сучасною
Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну
22 квiтня, 17:51
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
14 квiтня, 05:10
Як зазначив глава Запорізької ОВА, в місті пролунало два вибухи
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
5 квiтня, 15:31
Україна переробила літак А-22 у безпілотник
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
4 квiтня, 10:31
400 навчальних закладів Франції заявили про кібербулінг
Діти у школах Франції масово отримують листи із погрозами вбивства
3 квiтня, 12:38
Ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною
Лукашенко оголосив підготовку до війни: розвідка повідомила, яка ситуація на кордоні
3 квiтня, 10:06
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05

Політика

Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
У Швеції стартували масштабні навчання НАТО
У Швеції стартували масштабні навчання НАТО
Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні
Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні
Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін
США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
24K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
13K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
6752
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5570
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua