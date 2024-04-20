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У Харкові пролунав вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Харкові пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олег Синєгубов попереджав, що окупанти завдають ударів по Харкову

Ввечері, 20 квітня, о 23:02 під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє Укрінформ.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов попереджав, що окупанти завдають ударів: «Харківський район: перебувайте в укриттях».

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Харкові пролунав вибух фото 1

Нагадаємо, що триває 787-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Харків Харківщина вибух війна росія ракета безпілотник тривога

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