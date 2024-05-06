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Путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї

Ірина Міллер
glavcom.ua
Путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Міноборони РФ анонсувало військові навчання з відпрацюванням застосування нестратегічної ядерної зброї
фото з відкритих джерел

У заяві міноборони РФ наголошується, що навчання готуються за дорученням Володимира Путіна. Жодні інші деталі не наводяться

Російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Про це йдеться у прес-релізі відомства.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

«Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації», - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Навчання мають намір провести «найближчим часом». У заяві відомства наголошується, що вони готуються за дорученням Володимира Путіна. Жодні інші деталі не наводяться.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького заявив, що російський диктатор Володимир Путін не ризикне завдати ядерного удару по Україні, бо боїться втратити владу, гроші, а найголовніше – підтримку суспільства. 

«Що стосується закидів Росії щодо ядерної катастрофи чи ядерних ударів. Вони хворі на голову люди, це факт. Тому повністю сказати, що вони спроможні чи не спроможні на це – неможливо. Бо з хворою людиною складно сказати до кінця», – зазначив Зеленський.

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На думку президента, «попри цю хворобу, ці люди дуже люблять життя, дуже люблять себе, дуже бояться втратити владу та гроші, а найголовніше – втратити підтримку суспільства».

Нагадаємо, Пентагон звинуватив Росію у розробці нової ядерної зброї для космосу. Помічник міністра оборони США з питань політики у космічному просторі Джон Пламб виступив із твердженням, що Росія працює над створенням нового супутника, який «міг би нести ядерний пристрій та становити загрозу для всіх інших супутників». 

Теги: росія війна ядерна зброя

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