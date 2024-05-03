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Зеленський пояснив, що стримає Путіна від ядерного удару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що стримає Путіна від ядерного удару
Володимир Зеленський: «Що стосується закидів Росії щодо ядерної катастрофи чи ядерних ударів. Вони хворі на голову люди, це факт»
фото: glavcom.ua

Зеленський вважає, що люди, які бояться втратити гроші, владу та свої життя, ніколи не застосують ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін не ризикне завдати ядерного удару по Україні, бо боїться втратити владу, гроші, а найголовніше – підтримку суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

«Що стосується закидів Росії щодо ядерної катастрофи чи ядерних ударів. Вони хворі на голову люди, це факт. Тому повністю сказати, що вони спроможні чи не спроможні на це – неможливо. Бо з хворою людиною складно сказати до кінця», – зазначив Зеленський.

На думку президента, «попри цю хворобу, ці люди дуже люблять життя, дуже люблять себе, дуже бояться втратити владу та гроші, а найголовніше – втратити підтримку суспільства».

«Все це, що я перерахував: життя, крісло, суспільство і «червона лінія», яку ядерна зброя перетинає з усім світом, це факт. Навіть ті країни, які балансують між нами та Росією і не можуть визначитися, навіть ці країни відвернуться від Росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території», – сказав президент.

Зеленський вважає, що люди, які бояться втратити гроші, владу та свої життя, ніколи не застосують ядерну зброю.

«Інакше їх ліквідують. Не важливо як. Їх всіх ліквідують, на мою думку», – додав глава держави.

Нагадаємо, Пентагон звинуватив Росію у розробці нової ядерної зброї для космосу. Помічник міністра оборони США з питань політики у космічному просторі Джон Пламб виступив із твердженням, що Росія працює над створенням нового супутника, який «міг би нести ядерний пристрій та становити загрозу для всіх інших супутників». 

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Теги: путін ядерна зброя

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