Ядерні навчання у Росії: Кремль видав свій найбільший страх

За словами Пєскова, навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну

Росія проведе навчання з тактичної ядерної зброї

Російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну. Пєсков назвав ці заяви небезпечними.

Прессекретар Путінна вважає, що поява військ НАТО в Україні стане новим витком ескалації напруженості, він безпрецедентний, він потребує особливої уваги та спеціальних заходів.

Як повідомлялося, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не ризикне завдати ядерного удару по Україні, бо боїться втратити владу, гроші, а найголовніше – підтримку суспільства.