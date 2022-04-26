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    Події в Україні

    У Херсоні майже 60 дітей ховаються у підвалі церкви – омбудсменка

    10 із цих малюків &ndash; молодші за рік - У Херсоні майже 60 дітей ховаються у підвалі церкви – омбудсменка
    10 із цих малюків – молодші за рік
    фото: Людмила Денісова / Facebook

    Денісова просить організувати евакуацію

    У Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд», – зазначила омбудсменка.

    Денісова закликала усіх, хто може надати сприяння у перевезенні цих дітей, не залишатися осторонь та здійснити всі можливі заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору.

    Нагадаємо, після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна Херсон Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    У Херсоні майже 60 дітей ховаються у підвалі церкви – омбудсменка