У Херсоні майже 60 дітей ховаються у підвалі церкви – омбудсменка

Денісова просить організувати евакуацію

У Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд», – зазначила омбудсменка.

Денісова закликала усіх, хто може надати сприяння у перевезенні цих дітей, не залишатися осторонь та здійснити всі можливі заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору.

Нагадаємо, після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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