Окупанти відновлюють рух Кримським мостом, але є нюанси

Рух пошкодженим Кримським мостом дозволено водіям лише легкових автомобілів

У тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Але дозвіл на проїзд через міст мають не всі транспортні засоби.

Рух дозволено водіям легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.

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Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.