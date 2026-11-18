У ніч проти середи, 18 листопада, в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3, підземні поштовхи від якого відчули жителі низки українських областей. Повідомлення про коливання надходили, зокрема, з Києва, Одеси, Дніпра та центральних регіонів країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Геологічної служби США (USGS).

За наведеними даними, землетрус стався о 02:48 за місцевим часом. Його осередок розташовувався приблизно за 16 кілометрів на захід від румунського населеного пункту Нережу-Мік.

Після землетрусу в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення від українців, які відчули підземні коливання. Зокрема, про поштовхи повідомляли жителі Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Серед міст, де люди відчули землетрус, називали Київ, Одесу, Ізмаїл та Дніпро. Водночас офіційного підтвердження повної географії поширення підземних коливань в Україні наразі немає.

У перших повідомленнях про сейсмічну активність у Румунії фігурувала попередня оцінка магнітуди близько 6,5. Водночас у наведених даних Геологічної служби США зазначено магнітуду 5,3.

Землетруси, що виникають на території Румунії, здатні спричиняти відчутні коливання і в Україні. Поширення сейсмічних хвиль залежить від магнітуди, глибини осередку та геологічних особливостей території. Водночас відчутні поштовхи не обов'язково супроводжуються пошкодженням будівель.

Нагадаємо, 30 жовтня в Мачухівській громаді Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 3,2. Про сейсмічну активність повідомили українські фахівці, які здійснюють моніторинг підземних поштовхів.