Україна розпочала переговори з трьома країнами про відновлення зернового коридору

Туреччина, Індія та Єгипет запропонували новий механізм безпечного судноплавства, однак Росія виступила проти ініціативи

Україна веде переговори з Туреччиною, Індією та Єгиптом про відновлення цивільного судноплавства у Чорному морі після зупинки морського експорту зерна через російські атаки. Три держави запропонували організувати безпечний прохід торговельних суден під своїми прапорами, проте Москва відмовляється підтримати запропонований механізм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg.

За словами глави держави, Туреччина, Індія та Єгипет запропонували забезпечити безпечний прохід суден, які ходять під прапорами цих країн. Передбачається, що такі кораблі зможуть заходити як до українських, так і до російських портів для перевезення продовольства.

Основою запропонованого механізму має стати взаємна відмова від атак на судна, які беруть участь у відповідних перевезеннях. «Одне судно йде до нашого порту, інше - до російського, і ми погоджуємося не атакувати жодне з них», – пояснив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що Росія виступає проти такого плану. За його словами, позиція Москви залишається незмінною, попри регулярні телефонні звернення посередників із Туреччини, Індії та Єгипту.

Проблема відновлення морських перевезень має особливе значення для українського аграрного сектору. Чорноморські порти залишаються основним маршрутом експорту сільськогосподарської продукції. Протягом маркетингового року через них можна відвантажити близько 36 млн тонн зерна.

Однак із серпня морський експорт зерна зупинився внаслідок російських ударів по українських портах і торговельних суднах. Перевезення такого обсягу продукції альтернативними маршрутами створює додаткові труднощі. «Ми не можемо впоратися з таким обсягом перевезень залізницею», – наголосив Зеленський.

За даними Міністерства аграрної політики, наразі Україна має можливість експортувати лише 38% звичних обсягів сільськогосподарської продукції. Через обмеження морського судноплавства українська влада також звернулася до Європейського Союзу з проханням відновити програму «Шляхи солідарності».

Цей механізм запрацював на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Він дозволяв експортувати українське зерно через європейські залізниці та порти, забезпечуючи альтернативні маршрути постачання продукції на міжнародні ринки. «Ми просимо ЄС відновити «Шляхи солідарності», щоб полегшити експорт зерна. Це зерно потрібне всім», – сказав президент.

Водночас російські атаки на українську портову інфраструктуру посилилися після того, як улітку Україна розпочала удари по російському тіньовому флоту. Йдеться про судна, які переважно перевозять підсанкційну нафту та пальне.

На цьому тлі Сполучені Штати розглядають можливість послаблення санкцій проти таких танкерів. Американська сторона пояснює це рекордним зростанням вартості фрахту.

Нагадаємо, в тому самому інтерв'ю Bloomberg президент Володимир Зеленський заявив, що останні кроки Вашингтона виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції. Глава держави зазначив, що не стверджує про свідоме прагнення американських партнерів завершити війну за рахунок України, однак саме так, на його думку, виглядають їхні дії.