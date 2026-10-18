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Зеленський провів розмову з представниками Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський провів розмову з представниками Трампа
Зеленський зазначив, що Україна постійно інформує партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину
фото: Офіс президента

«Фактично постійно наші команди у комунікації», – зауважив президент

Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента Америки Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати зустрічі  команд у Флориді. Про це повідомляє «Главком».

«Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну», – зазначив президент України.

Володимир Зеленський також зауважив, мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі.

«Усе зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки», – додав глава держави.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після того, як співпраця була тимчасово призупинена.

Як наголошує Bloomberg, Трамп чинив тиск на Зеленського, вимагаючи припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас аналогічних вимог до російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення бомбардувань України американський президент не висував. Крім того, у п'ятницю, 16 жовтня, Трамп ухвалив рішення про скасування нових тарифів і санкцій проти Росії після домовленостей щодо дизельного пального.

Раніше Financial Times повідомила, що США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, відповідне попередження представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер озвучили українській делегації під час переговорів у Маямі. Журналісти також зазначали, що Вашингтон уже призупиняв розвідувальну співпрацю з Києвом і неодноразово погрожував повторити цей крок.

Водночас 13 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що обмін розвідданими зі США триває. Того ж дня джерело BBC у військових колах підтвердило, що американська сторона продовжує надавати Україні інформацію за чотирма напрямками: попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та військову аналітику.

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Теги: Володимир Зеленський Україна США Стів Віткофф Джаред Кушнер

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