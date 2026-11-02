В обхід Трампа. Експосол Стефанішина розповіла, хто лобіює інтереси України в США

На підтримку Києва працюють американські конгресмени, бізнес, діаспора, аналітичні центри та впливові медійники

Україна має достатньо неофіційних каналів впливу на американську політику, щоб просувати свої інтереси навіть без прямого діалогу з президентом США Дональдом Трампом. Ідеться про українську діаспору, бізнес, релігійні спільноти, аналітичні центри, конгресменів і впливових медійників. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила колишня посол України у США Ольга Стефанішина.

За її словами, під час першої зустрічі із заступником міністра оборони США з питань політики Елбриджем Колбі той прямо заявив, що Україна не є пріоритетним географічним напрямом для Сполучених Штатів.

«Відповідно, на цьому спілкування могло би бути завершено, але це – база, з якою треба визначитися, як працювати», – розповіла Стефанішина.

Вона наголосила, що в умовах війни підтримка США для України фактично дорівнює питанню виживання держави. Тому Києву необхідно використовувати як офіційні, так і неофіційні контакти.

Серед таких інструментів експосол назвала українську діаспору та великі організації, які мають вплив на сенаторів і конгресменів від окремих штатів. Також вона згадала американський бізнес, аналітичні центри, релігійні спільноти, місцевих лідерів і громадян, які публічно підтримують Україну.

Зокрема, Стефанішина відзначила колишнього спічрайтера Дональда Трампа Марка Тіссена, який нині працює колумністом і виступає на підтримку України. Серед впливових прихильників Києва вона також згадала блогерку Лору Лумер.

Окремо експосол звернула увагу на медійне середовище. За її словами, ведуча Fox News Джекі Гайнріх, яка добре знає Україну, очолила Асоціацію репортерів Білого дому. Її чоловік – конгресмен Браян Фіцпатрік – нещодавно виступив із заявою на підтримку України.

Стефанішина додала, що впливати на рішення Вашингтона можуть і представники першого та другого кіл оточення Трампа. Вони працюють у Білому домі, Пентагоні, Раді національної безпеки, Державному департаменті та Міністерстві енергетики.

«Ці люди не прибігають до президента США із закликами: "Давай топити за Україну". Але вони щодня приймають рішення: надають Україні дозволи на поставку озброєння, програмного забезпечення, готують підтримку на відновлення нашої енергетики», – пояснила вона.

За словами експосла, такі посадовці також можуть перешкоджати використанню Державного департаменту для просування рішень щодо послаблення санкцій проти Росії.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп не перебуває на боці Росії чи України, а діє виключно у власних інтересах. Києву необхідно довести Вашингтону, що Москва не зацікавлена в мирних переговорах. Про це також в еклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявила колишній посол України у США Ольга Стефанішина.