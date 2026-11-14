Буданов пояснив, на якому фундаменті мають будуватися відносини України та Польщі

Україна та Польща мають посилити бізнес- і оборонну співпрацю

Відносини України та Польщі мають спиратися на міцні економічні зв’язки, спільні інтереси бізнесу й співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у відеозверненні до учасників українсько-польського бізнес-форуму у Варшаві.

«Сьогодні економіки України і Польщі пов’язані дуже тісною співпрацею», – сказав Буданов.

За його словами, минулого року обсяг торгівлі між країнами становив майже $13 млрд. Польща, наголосив він, була, є і буде важливим торговельним партнером України в Європі.

Партнерство, за словами керівника Офісу президента, тримається на фінансах, робочих місцях, податках і взаємній вигоді. Бізнес має стати «головним лобістом здорового глузду», оскільки політична кон’юнктура змінюється, тоді як економічні зв’язки та спільний прибуток залишаються.

«Емоції стихають, політичні вітри змінюються, а економічні інституції та спільний прибуток залишаються», – зазначив Буданов.

Він також нагадав, що після початку повномасштабної війни сотні тисяч українців інтегрувалися в польську економіку. За його словами, повноцінна інтеграція України до ЄС відкриє польському бізнесу великий внутрішній ринок, нові логістичні коридори та можливості для спільного виробництва.

Ще одним фундаментом партнерства Буданов назвав оборонно-промисловий комплекс.

«Другий фундамент, який ми зобов’язані вибудувати просто зараз, – це військово-промисловий комплекс», – сказав він. Польський бізнес у цій сфері, за словами керівника Офісу президента, може заробляти разом з Україною та водночас посилювати безпеку Польщі.

Буданов запевнив, що Україна відкрита для польських компаній, адже від сильних економік обох країн виграють обидві сторони. Він також подякував польським добровольцям, які воюють проти російської агресії, та громадянам Польщі, які допомагають Збройним силам України.

Окремо керівник Офісу президента згадав польського громадянина Мирослава Штибера, який передав автомобіль для потреб Сил оборони та втратив на війні сина Даніеля. Буданов процитував його слова: «Лише разом ми можемо бути сильними. Якщо діємо окремо, ми слабші».

Раніше Кирило Буданов наголошував на необхідності створення нової архітектури безпеки Європи для запобігання поширенню російської чи будь-якої іншої агресії на її території.