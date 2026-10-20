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На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни
Переговори стосувалися не лише гарантій безпеки, а й майбутнього економічного розвитку України
фото: скриншот трансляції

Під час переговорів в Осло також обговорили гарантії безпеки, українські території та санкції проти Росії

На переговорах в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та представників США обговорили «план процвітання України» після завершення війни. Про це повідомив Стере, коментуючи результати зустрічі з американським посланцем Стівом Віткоффом, пише «Главком».

За словами норвезького прем’єра, переговори стосувалися не лише гарантій безпеки, а й майбутнього економічного розвитку України. Сторони також порушили питання українських територій та санкцій проти Росії. Стере зазначив, що за підсумками зустрічі було досягнуто «гарного прогресу».

Окремою темою стала безпека Європи після завершення російсько-української війни. Учасники переговорів розглянули питання, які мають значення як для досягнення миру, так і для подальшого відновлення та розвитку України.

Водночас подробиць плану процвітання, зокрема його конкретних заходів, фінансування та строків реалізації, Стере не навів.

Варто нагадати, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має представити російському керівництву план часткового припинення вогню, який охоплює енергетичну та продовольчу інфраструктуру. 

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Теги: Норвегія переговори економіка війна Україна

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