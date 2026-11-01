Президентські вибори в Болгарії: проукраїнський кандидат Гюров визнав поразку

Андрей Гюров та Іліяна Йотова, які вийшли до другого туру президентських виборів у Болгарії

Політик уже зателефонував Іліяні Йотовій і привітав її з перемогою

Колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров визнав поразку в другому турі президентських виборів. Він заявив, що приймає волевиявлення громадян, хоча підсумки голосування стали несподіваними для його команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарське видання Blitz.

Після оголошення попередніх результатів Андрей Гюров виступив перед журналістами та подякував громадянам, які підтримали його кандидатуру. Окремо політик відзначив роботу свого напарника у виборчій кампанії Георгія Кандева, політичних партій та ініціативного комітету, який висунув їхню кандидатуру.

«Ми приймаємо результати такими, якими їх побачили, хоч би якими несподіваними вони були. Зрештою, так проголосували болгари», – заявив Гюров.

Політик додав, що його команда провела позитивну й відкриту виборчу кампанію. Водночас попереду ще аналіз результатів та робота над помилками. Зокрема, Гюров визнав, що команді, можливо, варто було активніше доносити до громадян теми, які кандидати порушували під час зустрічей із виборцями.

Також він повідомив, що поки не визначився зі своїми подальшими політичними планами, зокрема щодо створення власної партії.

Гюров особисто привітав Йотову

Після оголошення результатів Іліяна Йотова розповіла журналістам, що отримала телефонний дзвінок від свого суперника. Гюров привітав її з перемогою та висловив сподівання, що вона буде гідною президенткою, здатною знаходити спільну мову з різними політичними силами.

«Щойно зателефонував пан Гюров, щоб привітати мене з перемогою і сказати, що вірить: я буду гідною президенткою, яка зможе знайти діалог з усіма», – розповіла Йотова.

Які результати другого туру

За даними паралельного підрахунку соціологічної агенції «Міра», після опрацювання 100% виборчих протоколів кандидатська пара Іліяни Йотової та Кирила Вълчева отримала 58,2% голосів. Андрей Гюров і Георгій Кандев набрали 38,6%. Ще 3,2% виборців обрали варіант «Не підтримую нікого». Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Інша соціологічна агенція, «Альфа Рісерч», за результатами власного паралельного підрахунку станом на 20:00 оцінила підтримку Йотової у 57,4%, а Гюрова – у 39,6%. Такі дані оприлюднило Болгарське національне телебачення.

Зазначені показники є результатами паралельних підрахунків соціологічних агенцій, а не остаточними офіційними даними Центральної виборчої комісії Болгарії.

Позиції кандидатів щодо України

Андрей Гюров представляв прозахідний політичний табір і виступав за поглиблення співпраці Болгарії з Європейським союзом та НАТО. Політик також підтримував Україну та наголошував на необхідності продовження допомоги Києву.

На початку 2026 року Гюров очолював тимчасовий уряд Болгарії. За його каденції Україна та Болгарія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Його суперниця Іліяна Йотова дотримується іншого підходу до війни Росії проти України. Вона виступає за переговори з Москвою, поліпшення відносин із Росією та скасування санкцій. Також політикиня критикувала військову допомогу Києву, заявляючи про необхідність дипломатичного врегулювання війни.

Нагадаємо, напередодні другого туру «Главком» детально розповідав про політичні погляди обох претендентів на президентську посаду. Зокрема, кандидати мали протилежні підходи до відносин із Росією, підтримки України та майбутнього зовнішньополітичного курсу Болгарії.